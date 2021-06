Esporte Goianésia e Aparecidense ficam no zero em duelo goiano na Série D Equipes fizeram jogo movimentado, mas sem gols no primeiro confronto goiano na Série D 2021

Goianésia e Aparecidense empataram por 0 a 0 neste sábado (19), no primeiro duelo goiano do Grupo 5 da Série D 2021. O duelo foi disputado no estádio Valdeir José de Oliveira e impediu o time da casa de entrar na faixa de classificação da competição. Este foi o 21º jogo na história da Série D entre times goianos. Aparecidense x Goianésia foi o confronto que mai...