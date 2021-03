Esporte Goianésia e Aparecidense empatam sem gols em jogo atrasado Azulão do Vale e Camaleão travaram duelo equilibrado e chegaram ao quinto empate consecutivo no histórico entre as duas equipes

No duelo entre Goianésia e Aparecidense, em jogo atrasado da 1ª rodada do Campeonato Goiano, deu a lógica. Na noite desta quarta-feira (10), Azulão e Camaleão ficaram no empate, 0 a 0, no Estádio Valdeir José de Oliveira. Com o resultado, o Goianésia chega a dois pontos e permanece na 5ª posição do Grupo B, enquanto a Aparecidense é vice-líder da chave com cinco pontos. O result...