Esporte Goianésia contrata técnico Ariel Mamede para comandar time no Goianão Treinador estava no Boa (MG) e será apresentado ao elenco nesta segunda-feira (29)

O Goianésia usou as redes sociais para anunciar, na tarde deste domingo (28), a contratação do técnico Ariel Mamede, que estava no comando do Boa Esporte-MG. O novo treinador do Azulão do Vale retorna ao futebol goiano para o lugar de Luan Carlos, que alegou problemas pessoais e pediu demissão do clube na manhã deste domingo. A previsão é de que Ariel Mamede seja apresentad...