Esporte Goianésia cobra Goiás por dívida da venda do atacante Michael Azulão do Vale alega que tem mais de R$ 2 milhões para receber do clube esmeraldino, que reconhece que possui uma dívida com o time do interior, mas em valor menor

O Goianésia cobrou publicamente o Goiás por uma dívida da venda do atacante Michael, hoje no Flamengo. Nesta quarta-feira (23), o Azulão do Vale publicou uma nota na qual afirma que o time esmeraldino não honrou com o pagamento de R$ 720 mil referente a uma parte dos 5% dos direitos econômicos que a equipe do interior tinha do atleta na época da transferência, em 2020. ...