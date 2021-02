Esporte Goianésia cobra Goiás fatia da venda de Michael ao Flamengo Azulão do Vale espera resolução do impasse com o time esmeraldino, que discorda do valor cobrado, até esta quarta-feira (10)

O Goianésia aguarda o encerramento do prazo de dez dias para o recebimento de 82.500 euros do Goiás referente à sua parcela da negociação do atacante Michael para o Flamengo, concretizada no início de 2020. O clube do interior vai se manifestar nesta quarta-feira (10) quanto ao imbróglio, enquanto o time esmeraldino aguarda solucionar o impasse com a diretoria do Azulão d...