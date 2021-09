Esporte Goianésia cede empate ao Brasiliense e cai na 1ª fase da Série D Azulão do Vale abre o placar em confronto direto, mas permite reação do adversário que fica com a vaga na próxima etapa da 4ª Divisão

O Goianésia cedeu o empate para o Brasiliense, por 1 a 1, na tarde desta sábado (4), pela Série D do Campeonato Brasileiro e está eliminado na 1ª fase da competição. O Azulão do Vale dependia de uma vitória sobre o time do Distrito Federal para avançar para a 2ª fase da competição nacional. A equipe goiana saiu na frente do placar com um gol de Rafael Soares logo a...