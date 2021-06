Esporte Goianésia busca empate contra o Brasiliense na estreia da Série D Azulão do Vale viu Zé Love abrir o placar para o Jacaré, mas Renato fez o tento que garantiu um ponto ao clube goiano na 1ª rodada da competição nacional

O Goianésia estreou na Série D do Brasileiro com um empate, por 1 a 1, diante do Brasiliense, fora de casa. Neste sábado (5), a equipe goiana encarou o Jacaré no Estádio Defelê: o experiente atacante Zé Love abriu o placar para os donos da casa, e Renato fez o gol que garantiu um ponto ao Azulão do Vale. A rodada do Grupo 5 da Série D ainda será concluída com...