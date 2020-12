Esporte Goianésia bate o Gama e se classifica às oitavas da Série D Azulão segura vitória no DF e espera definição do adversário da próxima fase. Todos os goianos se classificaram na Série D

Depois de um empate por 2 a 2 em casa, o Goianésia buscou sua classificação às oitavas de final da Série D fora de casa ao vencer o Gama por 2 a 1, neste domingo (13), no Bezerrão, no DF. A equipe abriu 2 a 0 e sofreu o gol da equipe alviverde, mas segurou a vitória e acumulou uma vitória por 4 a 3 no placar agregado das partidas de ida e volta. Azulão pode encara...