Esporte Goianésia anuncia amistoso com público de até 700 pessoas Clube afirma que houve autorização da Secretaria Municipal de Saúde para presença de público no Valdeir José de Oliveira

O Goianésia anunciou, nesta quinta-feira (27), um amistoso com presença de público no Estádio Valdeir José de Oliveira. Segundo o clube, houve autorização da Secretaria Municipal de Saúde para colocar 700 pessoas no local. O jogo está marcado para domingo (30), às 16 horas. Ver essa foto no Instagram ...