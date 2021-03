Esporte Goianésia é eliminado pelo CRB na 1ª fase da Copa do Brasil Partida foi disputada em Mesquita (RJ) por causa do decreto estadual que impediu jogos no Estado

O Goianésia foi eliminado na 1ª fase da Copa do Brasil, neste sábado (27), após derrota por 3 a 2 para o CRB, no Estádio Giulite Coutinho, em Mesquita (RJ). A equipe goiana saiu atrás e empatou a partida ainda no primeiro tempo, mas sofreu mais dois gols na segunda etapa. Perdeu pênalti e marcou mais um gol, mas não conseguiu evitar a eliminação. Como era mandan...