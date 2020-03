A Federação Goiana de Futebol (FGF) vai buscar, pelo menos, encerrar a 1ª fase do Campeonato Goiano antes de decidir por uma eventual suspensão da competição. A ideia, segundo informou o presidente da entidade, André Pitta, na tarde desta segunda-feira (16), é conseguir algumas definições com a conclusão da fase de classificação, como os rebaixamentos à Divisão de Acesso.

Faltam duas rodadas, uma seria no fim de semana e a outra, no meio da próxima semana. A antecipação deve fazer com que a 11ª seja realizada na quinta-feira (19) e a 12ª e última fique para o fim de semana. Até domingo, estariam definidos os oito classificados e os dois rebaixados entre os 12 participantes, que falaram ao POPULAR na manhã desta segunda-feira (16) sobre a possibilidade de paralisação do Estadual.

"Com finalização da 1ª fase, definiríamos pelo pelo menos o rebaixamento. Isso seria importante para não se discutir qualquer possibilidade de virada de mesa", disse André Pitta.

Ainda de acordo com a vontade da FGF, depois da 1ª fase, os oito classificados se reuniram para decidir a sequência do Goianão, com possibilidade de aceleração de uma das fases (por exemplo, em vez de fazer as quartas em ida e volta, fazer um jogo só) e até de suspensão ou adiamento.

Tudo está caminhando nesse sentido. Marcaríamos para segunda-feira uma reunião com presidentes e capitães dos oito classificados para analisar o cenário daquele momento.

André Pitta não acredita que a suspensão dos Estaduais em outros lugares, como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, coloca pressão para se suspenda o Goianão ou gere a necessidade de uma reação em cadeia. "Cada campeonato e cada estado tem suas particularidades", afirmou.