Esporte Goianão vê arbitragem no alvo de críticas. FGF promete cuidado Após reclamações, FGF fala em críticas excessivas, mas reconhece erros e diz que intensificará cuidados para que o nível seja melhor

O trabalho do trio de arbitragem na partida entre Goiás e Aparecidense, na última quarta-feira (14) desagradou as diretorias dos dois clubes. Os dirigentes reclamaram do nível de arbitragem do Campeonato Goiano e a Federação Goiana de Futebol (FGF) trabalha para que os erros diminuam na reta decisiva da competição. A FGF avalia internamente a situação de Júlio César ...