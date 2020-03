A favor de parada imediata: GEA, Iporá, Anapolina

Continuar com portões fechados: Jaraguá, Crac, Aparecidense, Goiás, Anápolis

A favor de terminar a 1ª fase: Goiânia

Avaliando posição/aguarda conversa com a Federação: Goianésia

Ainda não foram encontrados pela reportagem: Vila Nova e Atlético

Marcelo Almeida, presidente do Goiás

"Hoje (segunda), agora, dia 16 de março, 12h, sou a favor de não paralisar e continuar portão fechado. Temos de aprimorar esse portão fechado, tirar imprensa do campo, deixar só cinegrafista. Acabar com entrevista coletiva, não ter contato de imprensa com jogador.

Achei acertadíssima a paralisação das competiçoes da CBF, paraliasr atividades de competições nacionais, porque envolve deslocamentos aéreos. Aí é complicado. Quando falo de regional, estou falando de deslocamentos de grupo menor de pessoas, de ônibus, entre cidades do interior. Posso mudar de ideia. As deliberações estão sofrendo alterações muito drásticas dia após dia"

Silvano Martins, presidente do Jaraguá

“Não gostaríamos que paralisasse porque as despesas continuariam e não teríamos receita (de renda). É algo que fica bastante complicado. Não tem outra forma (que não parar as atividades no clube), talvez até sair da competição, teríamos de dispensar todo mundo, desde atletas e comissão técnica, sem saber o tamanho dessa paralisação do campeonato.

“Temos de ver se é possível agilizar a competição, com jogos às quartas e domingos.

“Automaticamente, com o surgimento dos primeiros casos, começamos a tomar cuidados preventivos e de orientação aos atletas e todos funcionários do clube”

Raimundo Silva, diretor-administrativo do Grêmio Anápolis

“Neste momento, a posição do clube é de paralisar totalmente. Como não tem brecha de calendário, somos favoráveis a finalizar a competição como está, pois muitos ainda não tomaram sentido da gravidade da situação. É muito grave. Mesmo com portões fechados, cada jogo tem cerca de cem pessoas dentro de um estádio, é uma aglomeração, já que são cerca de 20 de imprensa, 30 de cada clube, entre jogadores e comissão, e cerca de outras dez pessoas, de cada clube, como estafe e diretoria”

“No caso do Grêmio, estava prevista a chegada de 12 scouters de equipes europeias, da Grécia, França, Portugal e outros países (para observar jogadores). Só dois vieram e já estão retornando aos seus países de origem, por conta da situação”

“É uma questão de saúde pública. Esperamos a Federação (para saber os próximos passos e o que fazer).”

“Temos, no clube, os cuidados preventivos e de orientação, como álcool gel, lavar as mãos, evitar contato. Podemos orientar, mas não prender ninguém. Estamos fazendo isso (orientando e tendo cuidados), mas e os demais clubes? Quem vai se responsabilizar, caso algum atleta ou funcionário de clube seja contaminado (e transmita para outros)?

Marco Antônio Maia, presidente do Goianésia

“Estamos discutindo. É algo que preocupa, pois fazemos planejamento orçamentário para cinco meses, com finanças para ir até o dia 21 de abril. Temos medo de extrapolar muito a data e ficar complicado manter. Temos de pensar muito bem no caso dos times do interior, porque é complicado se manter sem saber até quando iria (a paralisação). Vamos sentar e conversar (com a Federação e demais clubes) e ver se existe a possibilidade de um acerto financeiro. O que for melhor para a saúde pública, vamos acatar e fazer”.

“Acredito que, se fizer um protocolo de segurança, minimizamos bastante o risco. Os jogadores e funcionários comunicarem qualquer suspeita ou sintoma ao clube, para que o isolem, além de adotar os cuidados de higiene, uso de álcool gel. Jogar sem torcida dá prejuízo, mas é algo que tem de ser feito para evitar (a contaminação). Não adianta evitar aglomerações e parar o futebol e continuar acontecendo shows, como em algumas cidades”

“Parte de treinar não tem como parar, por conta do condicionamento físico. Os atletas seguirão treinando. Fizemos protocolos e orientações, como evitar locais com muitas pessoas, cuidados de higiene e pedimos que comuniquem qualquer caso de suspeita na família. Além disso, estamos monitorando a saúde da cidade (Goianésia ainda não teve caso confirmado) e devemos ter uma palestra com médico hoje (segunda) à tarde”

Alexandre Gódoi, gestor de futebol do Goiânia

“Não pode paralisar agora. A posição do Goiânia é manter as duas últimas rodadas, sem presença de torcida, ou seja, concluir a 1ª fase. Com a definição dos oito classificados, esperar 15 dias e, nesse período, os clubes definem se querem jogar sem torcida ou se suspende. Outra sugestão seria o cancelamento imediato, sem rebaixar ninguém e, em 2021, o campeonato ter 14 clubes”.

“Nossos jogadores ficam todos no clube. É muito complicado e, pior, teria de comprar passagem para todos voltarem para suas cidades de origem, onde ficariam parados, além de enfrentarem viagens. Se ficam aqui, têm de treinar. Cada clube orienta, toma conta dos seus jogadores, que só entram em campo para enfrentar equipes que estejam com adversários saudáveis, teoricamente”.

Guilherme Gomes, diretor de futebol do Iporá

“Já que estão tomando medidas em parte, como o fechamento dos portões (ao público), que paralisem (e encerre a competição) de imediato. É melhor do que seguir e parar depois, pois vai onerar mais os clubes. Ontem, por exemplo, a estimativa de público era de 1.800 a 2 mil pessoas, o que representaria de R$ 15 a 20 mil, e não tivemos por conta dos portões fechados. Nossa posição é que não tenham rebaixados e, no próximo ano, o campeonato tenha 14 equipes. Sobre as competições nacionais (de 2021), que a Federação indique os representantes com base no ranking ou pelo posicionamento atual".

"Não é porque estamos em situação desconfortável (na classificação), pois confio totalmente que temos capacidade de reverter (e garantir a permanência). Se acontecer algo, quem é responsável? Se a Federação continuar com a competição, tem de ser responsável”

Washington Rabelo, diretor de futebol da Anapolina

"Somos favoráveis à paralisação imediata. Melhor parar logo hoje ou amanhã (terça) do que sexta-feira ou daqui uma semana. Além da preocupação, tem também a situação em que nos encontramos. Que o campeonato acabe sem rebaixar ninguém e 2021 tenha 14 equipes."

"A Anapolina não conseguiria, de forma alguma, manter atividades por mais 30, 45 dias. É um custo muito alto manter toda estrutura, de atletas e comissão técnica. É uma pandemia, uma crise mundial. Imagina se acontece algo com um jogador da Anapolina ou de algum outro clube? É melhor parar logo e cada um vai para sua casa."

Elvis Mendes, presidente da Aparecidense

"A Aparecidense é a favor de continuar com portões fechados. É uma medida que evita aglomerações. Não vemos necessidade de parar porque os jogadores iriam seguir em treinos, indo a shoppings, restaurantes, locais de aglomeração. Não é algo que está proibido do ser humano sair de casa. Fazemos tudo que pode ser feito, orientamos, temos cuidados na questão de limpeza. A medida da CBF é por conta de aeroportos, aviões, algo mais complexo que os Estaduais".

"É inviável se parar por 15, 20 dias. O prejuízo seria grande. Hoje, não tem condição financeira da Aparecidense seguir com uma paralisação maior, de 30, 60 dias, por exemplo. Fizemos um planejamento com verba para os quatro meses de estadual e, para o restante do ano, temos verba destinada apenas para as categorias de base"

Roberto Silva, presidente do Crac

"O Crac é contra (a paralisação). Vai acarretar só despesas, vai onerar mais custos ao clube. Tem de terminar o campeonato, mesmo com portões fechados. Uma suspensão deixa inviável, porque os jogadores vão seguir treinando e teremos de pagar, assim como alimentação e cuidar de moradia. É muito difícil manter"

Marlon Caiado, presidente do Anápolis

"O Anápolis é contra (paralisar). Estamos preocupados, é claro, mas a condição de manter clubes pequenos e médios é complicada. Os contratos foram feitos para o período do Estadual, ou seja, três meses. Se parar por 15 dias, os contratos vão vencer e novos contratos, de três meses, que é o mínimo exigido (pela legislação), precisariam ser feitos. Os clubes vão pagar para que joguem 15 dias e depois por dois meses e meio sem atividades. Todos os clubes vão quebrar, vão ter muitas ações trabalhistas. É algo irracional e inviável. Conseguimos amenizar a situação de jogar sem torcida, mas não com essa situação"