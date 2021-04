O Campeonato Goiano 2021 ainda não terminou, mas já escreveu duas histórias que ficarão marcadas em Jataí e Iporá. As duas equipes conseguiram reações para evitar o rebaixamento à Divisão de Acesso e estão classificadas para as quartas de final. Em comum entre as duas histórias estão as trocas no comando da comissão técnica dos dois clubes.

O projeto inicial do Iporá era contar com o técnico Éverton Goiano no começo do Goianão 2021, mas o treinador não pôde assumir a equipe por problemas particulares. O Lobo Guará foi dirigido pelo diretor de futebol Guilherme Gomes, que acumulou as funções, nas duas primeiras rodadas da competição.

A primeira impressão era de que a contratação de Everton Goiano não tinha sido uma boa escolha. O treinador sofreu goleada, de 5 a 0, para o Vila Nova em sua estreia e depois perdeu para a Aparecidense, por 1 a 0.

A impressão era falsa, pois o Iporá, mesmo com orçamento limitado, conseguiu uma sequência de seis jogos sem derrota até o fim da fase de classificação e saiu da última colocação para o 3º lugar no grupo. O Lobo Guará derrotou Aparecidense, Jaraguá e Goiás, além de somar empates com o próprio Goiás, com o Goianésia e com o Vila Nova.

Para Everton Goiano, a pausa na competição em razão do recrudescimento da pandemia da Covid-19 foi crucial para que o time se acertasse em campo.

“Acredito que aqueles dez dias que tivemos para trabalhar, na paralisação por causa da Covid-19, nos ajudaram muito. O nosso time é muito humilde, mas trabalha muito e quem trabalha está sempre colhendo os frutos”, falou o treinador.

Com a permanência na elite garantida pelo sexto ano consecutivo, o Iporá agora foca em novos objetivos. O clube ainda sonha com vaga nas competições nacionais e quer seguir o mais longe possível neste Goianão.

“Temos de nos preocupar com o Grêmio Anápolis. Para mim, é importantíssimo porque nas duas temporadas em que trabalhei no Iporá (2017 e 2018) deixei o clube com calendário para a Série D. Agora, temos de trabalhar mais uma vez nesse sentido. A briga por essa vaga é com o Grêmio Anápolis. Vamos trabalhar com a mesma humildade e intensidade para colhermos os frutos”, comentou Everton Goiano.

Outra equipe que viveu algo muito semelhante foi a Jataiense. O time de Jataí, recém-chegado de volta à elite do futebol goiano, sofreu nas primeiras rodadas. Após quatro jogos e apenas um ponto sob o comando do técnico Jorge Saran, a diretoria da Jataiense foi buscar o técnico Lucas Oliveira, por ter um perfil mais moderno, e confiava que a escolha teria de ser certeira.

No início, após sofrer com surto de Covid-19 no elenco, embora novos testes tenham descartado o problema, o técnico Lucas Oliveira só conseguiu vencer em sua quarta partida no comando do clube. As vitórias sobre Anápolis e Grêmio Anápolis, em sequência, credenciaram a Raposa a sonhar com uma vaga. Além da força para a reação, a Jataiense também contou com tropeços dos concorrentes - Crac e Itumbiara.

O técnico Lucas Oliveira contou que chegou ao clube com um ambiente muito complicado e de pouca motivação, mas que conseguiu reverter o ânimo dos jogadores com trabalho.

“Quando cheguei na Jataiense, encontrei um grupo mentalmente destruído e sem perspectivas de classificação. O que fizemos foi trabalhar muito, primeiro organizar a equipe para achar um padrão de jogo. Fomos colocando confiança e eles foram acreditando na evolução”, contou Lucas Oliveira.

O treinador da Jataiense revelou o clima de alegria e alívio que tomou conta do Arapucão após a conquista da vaga às quartas de final, quinta-feira (22). No entanto, Lucas Oliveira já concentrar as energias na preparação para os duelos contra a Aparecidense e mantém vivo o sonho de chegar mais longe.

“Passamos uma etapa (fuga do rebaixamento), conseguimos o segundo objetivo que era estar entre os oito classificados. Agora, enfrentamos um grande adversário”, comentou.