Esporte Goianão: reinício em 13 de janeiro de 2021 e mata-matas em jogo único Clubes representantes definiram com a FGF em reunião sobre retomada do campeonato e manutenção do rebaixamento

Com mudanças no regulamento com redução de datas, jogos únicos no mata-mata e manutenção do rebaixamento, ficou decidido o retorno do Campeonato Goiano 2020 no dia 13 de janeiro de 2021 e término em fevereiro, nos dias 20 ou 28, a depender de quem serão os finalistas. A Federação Goiana de Futebol levou para reunião com representantes dos 12 clubes participantes do Cam...