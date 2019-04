Esporte Goianão mostra que vencer a ida é colocar uma mão na taça Goiás já saiu na frente nove vezes em finais diretas e nunca sofreu a virada. Zagueiro pede tranquilidade

Duelos eliminatórios, com jogos duplos, costumam reservar emoções nas duas partidas e os discursos, de técnicos e jogadores, são de que nada é definido no primeiro confronto. Entretanto, na disputa do Campeonato Goiano vencer jogo de ida significa colocar uma mão no troféu destinado ao campeão.Na história das 33 finais diretas disputadas no Goianão, por 18 vezes um clube ...