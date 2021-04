Esporte Goianão: Jataiense pega embalado Grêmio Anápolis

Dono da segunda melhor campanha do Campeonato Goiano, com 70,8% de aproveitamento, o Grêmio Anápolis recebe a Jataiense, neste domingo (18), pela 9ª rodada do Estadual. A partida, que será disputada no Estádio Jonas Duarte, a partir das 16 horas, tem caráter de cumprimento de tabela para a Raposa anapolina, mas é decisiva para o time de Jataí. A Raposa do Sudoeste venceu...