Esporte Goianão: Iporá vence o Jaraguá e respira na luta contra o rebaixamento Triunfo de 2 a 1 do Lobo Guará inverteu posições entre os times, com isso ao Gavião da Serra caiu para a zona de rebaixamento

O Iporá venceu o confronto direto contra o Jaraguá e respira na luta contra o rebaixamento do Campeonato Goiano. Nesta segunda-feira (19), no encerramento da 9ª rodada do Campeonato Goiano, o Lobo Guará venceu o Gavião da Serra por 2 a 1, no Estádio Ferreirão, com gols de Roger Goiano e Renato Alves - o volante Marco Goiano descontou para o time visitante. Com o resultado,...