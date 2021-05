Esporte Goianão: finalistas têm 2005 como ano especial em comum História dos finalistas tem elo importante em 2005: último título do Tigre e Grêmio Anápolis na semi

Em algum lugar do passado, as histórias de Vila Nova e Grêmio Anápolis se aproximaram. Finalistas do Goianão 2021, ambos viveram momentos especiais, em 2005, na elite do Estadual. O time vilanovense foi campeão da competição pela última vez naquele ano, enquanto o clube do interior, à época registrado como Grêmio Inhumense, chegou à semifinal daquela temporada, seis anos após ...