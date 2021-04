Esporte Goianão: empate do Iporá classifica Aparecidense às quartas de final Camaleão venceu o Jaraguá, na 8ª rodada, e dependia de um tropeço do Lobo Guará para confirmar classificação antecipada

A Aparecidense se tornou o terceiro time classificado às quartas de final do Campeonato Goiano. O Camaleão venceu o Jaraguá, pela 8ª rodada do Estadual, no sábado (10), e dependia de um tropeço do Iporá para confirmar a classificação antecipada. No domingo (11), em jogo de quatro pênaltis,o Lobo Guará empatou com o Goianésia e confirmou o avanço do time de Aparecida d...