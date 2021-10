Esporte Goianão de e-Sports terá 2ª etapa, com disputa de Free Fire Disputas começam no dia 30 de outubro, com final prevista para 14 de novembro e premiação de R$ 10 mil

Começa nesta sexta-feira (15), e vai até o dia 25, o período de inscrição para a disputa da 2ª etapa do Campeonato Goiano de e-Sports. Depois da competição de League of Legends, chegou o momento dos competidores de Free Fire entrarem em ação na disputa que distribuirá R$ 10 mil de premiação. O Goianão de e-Sports, com a etapa de Free Fire, seguirá os moldes de disputa da etapa de Leag...