Esporte Goianão de e-Sports terá 1ª disputa em maio, de League of Legends Competição distribuirá premiação de R$ 10 mil e terá a presença da equipe da Rensga, principal time de League of Legends do Estado

Com cenário em crescimento, os esportes eletrônicos terão a disputa do primeiro Campeonato Goiano de e-Sports, em maio. Em parceria com Orbi Gaming, maior complexo de esportes eletrônicos do Centro-Oeste, a TV Anhanguera criou a competição que distribuirá R$ 10 mil em premiação e tem inscrições gratuitas até o dia 5 de maio. O Campeonato Goiano de e-Sports será disputado ...