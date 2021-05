Esporte Goianão de e-Sports tem semifinais definidas

A 1ª etapa do Campeonato Goiano de Esportes Eletrônicos, disputada no jogo League of Legends, entra, no próximo fim de semana, na fase semifinal. A equipe Goblins pega o time Sora y Sus amiguitos, no sábado (22), a partir das 15 horas. No domingo (23), é a vez da Rensga duelar com o Cuncos Lovers, também a partir as 15 horas. A fase será em melhor de cinco partid...