Esporte Goianão de e-Sports: etapa de Free Fire tem período de inscrição prorrogado Competidores terão até a próxima quarta-feira (27) para registrar equipes na disputa da competição

A organização do Goianão de e-Sports prorrogou até a próxima quarta-feira (27) as inscrições, que são gratuitas, para a 2ª etapa do campeonato, que será disputada com o jogo Free Fire. As disputas começam no próximo final de semana, com duelos a partir de sábado (30). A premiação é de R$ 10 mil, entre os 12 primeiros colocados. O Goianão de e-Sports, com a etapa d...