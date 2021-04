Esporte Goianão: Aparecidense goleia a Jataiense e joga pelo empate para avançar No Arapucão, Alex Henrique (duas vezes) e Matheus Barros marcaram os gols do triunfo do Camaleão no jogo de ida das quartas de final do Campeonato Goiano

A Aparecidense deu importante passo para avançar às semifinais do Campeonato Goiano. Neste domingo (25), no jogo de ida das quartas de final do Estadual, o Camaleão goleou a Jataiense, por 3 a 0, com dois gols de Alex Henrique (novo artilheiro do Estadual com sete gols) e um de Matheus Barros, em duelo disputado no Estádio Arapucão, em Jataí. Agora, a Aparecidense joga pelo e...