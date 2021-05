Esporte Goianão: Alex Henrique tem chance de repetir a dose na artilharia Atacante da Aparecidense lidera artilharia do Estadual e pode ser mais um goleador em anos consecutivos

Aos 36 anos, o atacante Alex Henrique, da Aparecidense, vive a possibilidade de gravar, ainda com mais força, o seu nome na história do Campeonato Goiano. Atual artilheiro da competição, o jogador briga para repetir a dose e entrar em seleta lista de jogadores que conseguiram a artilharia por pelo menos dois anos consecutivos no Goianão.Em 2020, Alex Henrique foi o goleador...