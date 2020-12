Esporte Goianão 2021: veja os grupos do Estadual Competição começa no dia 28 de fevereiro e classificação e jogos passam a ser dentro dos grupos

Os grupos do Campeonato Goiano de 2021 foram definidos no Conselho Técnico da competição, realizado nesta terça-feira (15). Foi utilizado o critério técnico do Estadual de 2019 para definição das chaves, que ainda não têm os dois que subiram da Divisão de Acesso porque o rebaixamento de 2020 ainda não está definido. Quando o rebaixamento for decidido, em janeiro, a...