Esporte Goianão 2021: rodada leva quatro jogos ao interior no domingo

O interior do Estado terá um domingo (7) movimentado e com quatro partidas entre equipes fora de Goiânia. Há um confronto - Itumbiara x Grêmio Anápolis - que teve data alterada (de sábado para domingo) e mando de campo invertido por causa da proibição de jogos em Anápolis, decretada pelo prefeito Roberto Naves (PP), na última quinta (4), entre as medidas de combate à Co...