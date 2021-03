Esporte Goianão 2021: o que muda no retorno do Estadual Trocas de técnicos e desempenhos em torneio nacional podem mexer com a volta do Estadual após duas semanas de paralisação

O Campeonato Goiano retorna nesta semana com a expectativa de que a sequência da competição seja diferente do início do Estadual para alguns times. Serão seis jogos neste meio de semana, após paralisação causada pelo decreto estadual de nº 9.828, que estabelece funcionamento de atividades não essenciais em 14x14 dias. O duelo do reinício do Goianão 2021 será entre Goiá...