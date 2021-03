Esporte Goianão 2021: no Arapucão, Jataiense e Crac empatam Equipe de Jataí atuou pela primeira na cidade porque teve de mandar o primeiro jogo como mandante em Goiânia

No primeiro jogo no Arapucão, em Jataí, no Goianão 2021, a Jataiense não conseguiu se reabilitar e só empatou com o Crac, por 1 a 1, na tarde deste domingo (7). O time catalano foi melhor no primeiro tempo, quando o atacante Fidel fez o gol, mas a Raposa reagiu na etapa final e igualou o placar, na conclusão de Cassiano. As duas equipes ainda não venceram no Est...