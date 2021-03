Esporte Goianão 2021: Jataiense demite Jorge Saran Equipe tem pior aproveitamento do Campeonato Goiano

Equipe de pior aproveitamento no Campeonato Goiano 2021, a Jataiense demitiu o técnico Jorge Saran nesta segunda-feira (15), dois dias após a derrota, de virada, para o Itumbiara. Com 1 ponto, a Jataiense é a última colocada do Grupo A, com 8,3% de aproveitamento em quatro jogos. O Iporá também tem só um ponto, mas fez apenas três jogos e tem 11,1% de rendimento. O clube busca...