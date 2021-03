Esporte Goianão 2021: Intensidade do Grêmio Anápolis leva a início arrasador Raposa conquistou o melhor início de Estadual ao vencer os três primeiros jogos na atual edição do Campeonato Goiano

Com ataque jovem, defesa mais experiente e alguns atletas contratados por meio de empréstimos junto a Atlético-GO e Vila Nova, o Grêmio Anápolis iniciou o Goiano 2021 com três vitórias. É o melhor início de Estadual da Raposa, que lidera o Grupo A da competição.A média de idade do Grêmio Anápolis é de 23 anos, um pouco menor (23,9) do que a do grupo utilizado no Est...