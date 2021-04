Esporte Goianão 2021: em casa e contra o Itumbiara, Jataiense buscará primeira vitória

Ainda sem vencer no Goianão 2021, com apenas 1 ponto e segurando a lanterna do Grupo A, a Jataiense busca melhorar a posição dela na competição. A Raposa do Sudoeste busca vitória em casa, na tarde desta sexta-feira (9), às 15h30, diante do Itumbiara. A partida será disputada em Jataí, no Estádio Arapucão, onde a equipe local obteve um empate com o Crac, de Catalão. F...