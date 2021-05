Esporte Goianão 2021: em casa, Camaleão venceu o Tigre pela última vez em 2014

Após o empate entre Vila Nova e Aparecidense, no OBA, na última quarta-feira (5), o técnico Thiago Carvalho e o presidente Élvis Mendes reclamaram da situação do gramado do estádio colorado e confiam no fator casa para carimbar a vaga na final do Goianão. No entanto, jogar em Aparecida de Goiânia não tem representado ao Camaleão uma vantagem nos últimos embates entre a...