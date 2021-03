Esporte Goianão 2021: Atlético-GO estreia com vitória sobre o Crac Dragão marca duas vezes no segundo tempo e bate o Leão do Sul no Clube do Povo, em Catalão

Cinco dias após festejar a conquista do bicampeonato do Campeonato Goiano, o Atlético-GO abriu o Estadual 2021 com boa vitória, por 2 a 0, sobre o Crac, na tarde desta quinta-feira (4). O jogo foi disputado em Catalão, no Estádio do Complexo Esportivo Clube do Povo, local que será utilizado pelo Leão do Sul e que nunca havia sediado uma partida oficial. O Dragão chegou a...