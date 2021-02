Esporte Goianão 2020 tem final entre habitué e novato Atlético busca 15º título diante do Goianésia, que decide Estadual pela primeira vez

Atlético-GO e Goianésia fazem uma decisão de Campeonato Goiano entre habitué e novato. A final foi definida nesta quinta-feira (18), com a vitória por 3 a 1 do Azulão do Vale sobre o Jaraguá, na segunda semifinal do Estadual. A primeira teve classificação do Dragão, na quarta (17), sobre a Aparecidense.O time da capital busca o 15º título do Goianão para se igualar ...