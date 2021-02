Esporte Goianão 2020: título tem significado diferente para finalistas Atlético-GO quer bicampeonato, seguir fortalecido no Estado e mais projeção nacional. Goianésia busca entrar para seleto grupo de campeões do interior e aproveitar calendário

Atlético-GO e Goianésia chegam à final do Goianão 2020 em estágios diferentes. O Dragão cobiça o 15º título do Estadual para se igualar ao Vila Nova em números de conquistas locais. O Azulão do Vale curte o momento de finalista e sonha em ser campeão pela primeira vez da competição. Metas, sonhos, objetivos, projetos serão colocados à prova na tarde deste sábado (27), às...