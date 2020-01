Esporte Goianão 2020: Jaraguá estreia na elite; Crac e Goianésia se enfrentam em Catalão Além dos jogos entre Goiânia x Iporá e Anápolis x Vila Nova, duas partidas marcam o primeiro dia de partidas do Estadual

A 77ª edição do Campeonato Goiano terá início nesta quarta-feira (22) e a primeira partida terá o Jaraguá em campo. O Gavião da Serra, com 90 anos de existência, é a principal novidade do Goianão 2020, já que disputa o Estadual pela primeira vez. O adversário será a tradicional Anapolina. O duelo que abre a competição será disputado às 19h30, no Estádio Amintas de Fr...