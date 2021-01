Esporte Goianão 2020: Iporá vence o Jaraguá e deixa zona de rebaixamento Lobo Guará chega aos 13 pontos

No primeiro jogo da retomada do Goianão 2020, o Iporá venceu o Jaraguá por 2 a 1, nesta quarta-feira (13), no Estádio Amintas de Freitas, em Jaraguá. O triunfo fora de casa fez o Lobo Guará escalar a tabela, deixando a zona de rebaixamento e subindo para a 5ª colocação, com 13 pontos, mas a equipe pode ser ultrapassada nos próximos jogos da 11ª rodada do Estadual. Com a vitó...