Esporte Goianão 2020: confira os confrontos das quartas de final Confrontos foram definidos nesta quinta-feira (28), após a conclusão da 1ª fase com a disputa de seis jogos válidos pela 12ª rodada

A 1ª fase do Goianão 2020 terminou nesta quinta-feira (28) e os confrontos da fase eliminatória foram definidos. Atlético x Anápolis, Goiás x Aparecidense, Jaraguá x Vila Nova e Goianésia x Crac vão se enfrentar em jogos únicos para definir quem serão os semifinalistas do Estadual. As partidas estão previstas para serem disputadas na próxima quarta-feira (3 de fever...