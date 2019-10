Esporte Goianão 2020 começa dia 22 de janeiro, e grupos serão definidos na próxima semana Federação Goiana de Futebol marca conselho técnico da competição para o dia 4 de novembro, segunda-feira

O Campeonato Goiano de 2020, o segundo seguido com 12 equipes (lista no fim desta matéria), começará no dia 22 de janeiro, uma quarta-feira, a primeira data prevista para os Estaduais do próximo ano. A final será dia 26 de abril, um domingo. As informações foram divulgadas nesta quarta-feira (30), pela Federação Goiana de Futebol (FGF), que marcou o conselho técnico ...