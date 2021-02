Esporte Goianão 2020: Atlético-GO goleia Anápolis e é 1º semifinalista Dragão sai na frente, sofre empate, mas deslancha no segundo tempo e vence o Galo da Comarca por 5 a 1 no Accioly

O Atlético-GO é o primeiro semifinalista do Goianão 2020. Em partida marcada por chances de gols desperdiçadas e momentos de desequilíbrio no primeiro tempo, mas de controle do jogo no segundo tempo e de mais eficiência na pontaria, o Dragão confirmou o favoritismo e goleou o Anápolis por 5 a 1, na tarde desta quarta-feira (10), no Estádio Antônio Accioly. O atacante Zé...