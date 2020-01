Esporte Goianão 2020: Anapolina e Goiânia começam a resolver problemas Clubes convivem com problemas em suas respectivas direções. Na Xata, dirigentes renunciaram cargos. No Galo, Conselho Deliberativo tenta destituir o presidente executivo

Anapolina e Goiânia deram importantes passos nesta quarta-feira (15) para resolução de problemas internos dos respectivos clubes. Às vésperas do início do Campeonato Goiano, as direções das equipes começam a dar indícios de que vão superar desavenças nos bastidores e colocar os times na disputa da competição estadual. Na Rubra, o vice-presidente Juarez César, qu...