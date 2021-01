Esporte Goianão 2020: última cartada para definições Quatro vagas nas quartas e uma queda em disputa. Só o líder e o lanterna não podem se mover na tabela

Com quatro vagas nas quartas de final em jogo e a definição de mais um rebaixamento, a última rodada da 1ª fase do Campeonato Goiano de 2020 será disputada nesta quinta-feira (28), com dez equipes envolvidas em definições. Apenas o líder Atlético-GO e a lanterna Anapolina não podem se mover na tabela de classificação e estão com seus destinos selados. A zona de maior inde...