Goianão 2019 registra pior média de público do campeonato e das finais nas últimas 12 edições

O Campeonato Goiano de 2019, que terminou neste domingo (21) com o título do Atlético, registrou a pior média de público da competição nos últimas 12 edições. Neste ano, 1.966 torcedores por jogo compareceram, em média, no Estadual. Foram 86 jogos disputados no Goianão 2019, 169.080 pagantes acompanharam as partidas. O Goiás foi o time que mais levou torcedores aos...