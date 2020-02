Esporte Goiânia x Vila Nova: venda de ingressos começa nesta quarta Bilhetes custam R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia-entrada). Há promoção de meia-entrada, desde que o torcedor vá ao Olímpico com camisa do Goiânia ou Vila Nova

Ingressos para o clássico entre Goiânia e Vila Nova serão vendidos a partir desta quarta-feira (5). Os bilhetes custam R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia-entrada). A partida, que terá a estreia de Finazzi no comando técnico do Galo, é válida pela 5ª rodada do Goianão e será disputada no domingo (9), a partir das 16 horas, no Estádio Olímpico. Há promoção para meia-ent...