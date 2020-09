Esporte Goiânia x União-MT: Em casa, Galo busca 1ª vitória Galo recebe o Unão-MT, no Estádio Olímpico e busca recuperação na competição nacional após derrota na estreia para o Real Noroeste-ES

O Goiânia quer fazer do Estádio Olímpico o principal aliado para vencer a primeira partida na Série D do Campeonato Brasileiro e se recuperar do revés na estreia da competição nacional. Na busca pelos primeiros pontos, o Galo encara o União de Rondonópolis-MT, neste sábado (26), a partir das 16 horas, pela 2ª rodada do campeonato. Será a primeira partida do clube, no no...