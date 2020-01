Esporte Goiânia x Iporá: saiba tudo sobre jogo inédito na elite do Goianão Galo e Lobo Guará se enfrentam pela primeira vez na 1ª Divisão. Equipes passaram por pré-temporada completamente distintas

Foram preparações completamente distintas para Goiânia e Iporá. Não faltaram problemas nas últimas semanas para o clube alvinegro. A equipe do Oeste goiano buscou aprimorar o time considerado ideal. O Goianão 2020 começa, nesta quarta-feira (22), para Galo e Lobo Guará, que se enfrentam no Estádio Olímpico, às 20h30. Antes do Estadual começar, dirigentes, comissão técn...