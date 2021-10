Esporte Goiânia x Goiatuba: jogo é remarcado após forte chuva no Olímpico Duelo foi interrompido durante o intervalo, com placar de 0 a 0, e será retomada nesta quinta (21), às 11 horas

O jogo entre Goiânia e Goiatuba, pela 6ª rodada da Divisão de Acesso, foi remarcado para esta quinta-feira (21), às 11 horas, no Olímpico. A partida foi interrompida nesta quarta-feira (20), durante o intervalo, por causa da forte chuva que caiu na cidade e impossibilitou a retomada do jogo. O sistema de drenagem do estádio Olímpico não suportou o volume de água....