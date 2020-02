Goiânia e Aparecidense têm praticamente os mesmos números no 1º turno do Estadual. Figuram entre os últimos colocados (4 pontos em 18 disputados) e estão separados pelo saldo de gols, negativo, diga-se de passagem, critério em que o time de Aparecida leva vantagem. Por isso, farão jogo decisivo às pretensões de ambos, tanto pra deixar as últimas posições como, ainda, pra brigar por vaga à 2ª fase. Galo e Camaleão jogarão neste domingo (23), às 16 horas, na Serrinha.

No mesmo local, no 1º turno, a Aparecidense bateu o Goiânia por 1 a 0 - foi a primeira e única vitória do Camaleão. O Galo, depois da estreia vitoriosa do novo técnico, Finazzi, foi a Anápolis e acabou perdendo da Anapolina (1 a 0), em jogo parelho.

Finazzi cobrou postura de time que disputa jogo decisivo e, por isso, necessita se concentrar mais para brigar pela vitória. No Galo, a novidade será o volante Adriel, regularizado - ele rescindiu contrato com o Vila Nova. O alvinegro regularizou Stuart, jogador que estava no futebol espanhol e espera por chance.

Na Aparecidense, a expectativa é que o time possa voltar a ser vencedor. Preparado pra isso, o Camaleão tem decepcionado na competição, em que faz jogos fora do Estádio Annibal Batista de Toledo, que está em reforma.

“Primeiro, precisamos de vitória para sair da zona de rebaixamento. Depois, com a sequência da competição, poderemos ver algo mais adiante”, previu o diretor de futebol do Camaleão, João Rodrigues, o Cocá, confiante na reação do time.

Ele garante apoio ao técnico, Romerito, e aposta também na qualidade do elenco. O zagueiro Ìcaro e o meia atacante Raphael Luz estão recuperados e à disposição. Eles devem brigar por vaga com Garutti e Robert.

Ficha técnica:

Data: 23/2/2020 (domingo).

Local: Serrinha.

Horário: 16 horas.

Árbitro: Anderson Gonçalves.

Assistentes: Leone Carvalho e Júlio César Faleiro.

Ingressos: 30 reais.

Promoção: meia com camisa do Goiânia

Goiânia: Matheus Santillo; Dedé, Cristiano, Brizon; Fabrício, Anthony, Vinícius, Adriel, Romarinho; Du Gaia e Jackson. Técnico: Finazzi

Aparecidense: Pedro Henrique; Rafael Cruz, Ícaro (Garutti), Robson, Hélder; Alisson, Thiago Ulisses, Robert (Raphael Luz); Aleilson, Alex Henrique, Albano. Técnico: Romerito.